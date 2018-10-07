مقتل إسرائيليين بالرصاص في الضفة

قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا مسلحا قتل رجلا وامرأة إسرائيليين بالرصاص وأصاب امرأة أخرى الأحد في منطقة صناعية بالقرب من مستوطنة بركان بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش أن المهاجم كان يعمل في مصنع حيث وقع إطلاق الرصاص.

وقال متحدث باسم الجيش في مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين بعد ساعات من الواقعة إن الرجل والمرأة فارقا الحياة متأثرين بجراحهما.

ونُقلت المرأة المصابة إلى المستشفى حيث قال الأطباء إن جراحها لا تشكل تهديدا على حياتها.

وقال الجيش في بيان: "كان هذا هجوما إرهابيا خطيرا". ووصف المسلح بأنه شاب فلسطيني من إحدى قرى الضفة الغربية في الثالثة والعشرين من العمر، مشيرا إلى أنه لا يزال طليقا.

وأظهرت لقطات مصورة لكاميرا مراقبة بثها التلفزيون الإسرائيلي رجلا يحمل مسدسا وهو يهبط الدرج ويهرب بعيدا عن المصنع.