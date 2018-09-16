مقتل إسرائيلي- أميركي طعنا في الضفة الغربية

قتل إسرائيلي أميركي الأحد على يد مهاجم فلسطيني طعنه في مركز تجاري مزدحم بالضفة الغربية.

وجرى تعريف الضحية بأنه آري فولد، وهو ناشط ولد في الولايات المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المهاجم وصل إلى مركز تجاري قرب مفترق طرق رئيسي جنوبي الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون، وطعن فولد قبل أن يلوذ بالفرار.

وأظهر تسجيل مصور فولد وهو يطارد مهاجمه ويطلق النار عليه قبل أن يسقط ميتا.

وأطلق مدنيون آخرون النار على المهاجم، الذي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه شاب عمره 17 عاما من قرية يطا في قضاء الخليل.

ولم تتضح حالته حتى الآن.

ونقل فولد، وهو أب لأربعة أبناء ويبلغ من العمر (40 عاما) ويعيش في مستوطنة إفرات القريبة، إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

واشتهر فولد بكونه ناشطا على وسائل التواصل باللغة الإنكليزية وفي تدريس التوراة أسبوعيا.

كما كان معروفا بأيديولوجيته القومية ودعمه القوي للجيش الإسرائيلي.

وصف ليور شوركه، صديق الضحية، فولد بأنه "وطني إسرائيلي حقيقي".

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي مطلع آب/اغسطس الماضي في خان يونس بجنوبي القطاع.

وقالت الوزارة إن "صهيب عبد السلام أبو كاشف (16 عاما) من خان يونس جنوبي قطاع غزة كان قد أصيب قرب السياج الحدودي الفاصل في الثالث من آب/أغسطس.

وفي هذه الأثناء، شكك ناطق عسكري إسرائيلي بظروف مقتل فتى فلسطيني آخر يبلغ 12 عاما في غزة خلال تظاهرات واشتباكات حصلت الجمعة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الجمعة أن شادي عبد العال قتل بنيران إسرائيلية شرق جباليا في شمالي قطاع غزة.

لكن الناطق العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أورد على تويتر أنه وفق "مؤشرات" و"شهود" لم يسمهم، فإن الفتى قتل بعد إصابته بحجارة كان يتم رشقها.