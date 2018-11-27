اغتيال إمام سني في إيران

اغتيل إمام جمعة من الطائفة السنية الثلاثاء، بإحدى القرى الإيرانية إثر تعرضه لإطلاق نار.

واستهدف مجهولون الشيخ البلوشي مولوي جمال زهي بطلق ناري، أثناء عودته من المسجد إلى منزله صباحا، بقرية رضا آباد بمحافظة غولستان، بحسب وكالة إسنا الإيرانية.

وقال عقيد الشرطة بمحافظة غولستان، مجتبى مروتي، إن السلطات لم تتوصل بعد لهوية القتلة، لكن البحث عنهم لا يزال جاريا.

وأضاف مروتي أن رجل الدين الذي ينتمي للأقلية القومية البلوشية "قتل في حدود الساعة السادسة صباحا قرب منزله برصاصة من سلاح صيد أصابته في رأسه من الخلف".

ويتعرض أتباع المسلمين السنة في إيران للتمييز الديني، إذ تمنعهم السلطات الإيرانية من إقامة شعائرهم الدينية في بعض المناطق، بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش.

وقد طالبت المنظمة سابقا الحكومة الإيرانية، بالوفاء بوعودها التي قطعها الرئيس حسن روحاني، بتحسين إجراءات حقوق الإنسان للأقليات الدينية بما في ذلك أهل السنة.