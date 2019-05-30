مقتل إمام جامع طعنا جنوب إيران

أعلنت الشرطة الإيرانية الأربعاء مقتل إمام جامع طعنا في مدينة كازرون بمحافظة فارس جنوب إيران.

ونقلت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني إن حجة الإسلام محمد خور سند تعرض للطعن أمام منزله بعد عودته من حفل ديني فجرا الأربعاء، وتوفي متأثرا بجراحه بعد نقله للمستشفى.

وذكرت وسائل أعلام محلية أنه تم اعتقال مشتبه فيه يبلغ من العمر 47 عاما، لكن الدوافع لم تعرف بعد.

وكانت كازرون مسرحا لاحتجاجات واشتباكات واسعة النطاق بين المواطنين وقوات الأمن في أيار/ مايو 2018، على خلفية مقترح لتقسيم المدينة قيل إن القتيل كان يعارضه.

وقد أسفرت الاضطرابات حينها عن مقتل شخص واعتقال عشرات آخرين.