المغرب.. مقتل امرأة في زورق مهاجرين متجه لأوروبا

قتلت امرأة الثلاثاء بعدما أطلقت البحرية المغربية النار على زورق مهاجرين في البحر المتوسط.

وقالت السلطات المغربية إن البحرية الملكية أطلقت النار على الزورق الذي يقل مهاجرين غير قانونيين بعد رفضه الاستجابة للتحذيرات.

وأكد ممثل للسلطات المحلية إصابة أربعة مهاجرين كانوا على متن الزورق بينهم مغربية توفيت لاحقا متأثرة بجروحها.

وأضاف أن "المهاجرين كانوا مختبئين وغير مرئيين" في الزورق الذي كان يقوده شخص إسباني.

ومنذ مطلع عام 2018 وصل إلى إسبانيا أكثر من 38 ألف مهاجر غير شرعي بحرا وبرا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

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وأعلنت السلطات المغربية أنها أحبطت 54 ألف محاولة تسلل إلى الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني/يناير.

وشملت هذه المحاولات أكثر من سبعة آلاف مغربي حتى نهاية آب/أغسطس 2018.