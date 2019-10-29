مقتل البغدادي.. بن سلمان يهاتف ترامب والإمارات تشيد بالعملية

هنأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنجاح العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. فيما أشادت الإمارات بالعملية.

وقالت وكالة الإنباء السعودية (واس) إن بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب مؤكدا أن العملية "تؤسس لحقبة جديدة، وخطوة تاريخية في الحرب على الإرهاب والتطرف والكراهية".

وذكرت الوكالة أن ترامب أثنى على التعاون المستمر بين الولايات المتحدة والسعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

الإمارات تشيد

واعتبرت الإمارات أن مقتل البغدادي "خطوة إيجابية" تعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وقال عبيد الكتبي مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية في بيان إن "خبر مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي هو انتصار لجميع الدول المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأضاف "ستستمر جهود التحالف حتى تفكيك تنظيم داعش وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي عانت من جرائمه الفظيعة".

وكان ترامب قد أعلن الأحد رسميا مقتل البغدادي، كاشفا تفاصيل العملية التي نفذتها القوات الأميركية الخاصة شمال غرب سوريا.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة إثر محاصرته من قبل القوة الأميركية داخل نفق، كان يدرك زعيم داعش أنه كان مغلقا، وفق الرئيس الأميركي.

وأوضح الرئيس الأميركي أن البغدادي دخل إلى نفق ولاحقته الكلاب وكان يصرخ ويبكي خلال هروبه، مشيرا إلى أنه "مات كالكلب والجبان" مع "عدد كبير" من أنصاره.