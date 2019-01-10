مقتل الزميل في 'الحرة عراق' سامر حسين

قتل مساعد المصور في قناة الحرة عراق الزميل سامر علي حسين شكارة ليل الأربعاء/الخميس.

وأبلغ مركز شرطة القدس في بغداد العائلة أنه تم العثور على جثة الزميل حسين وعليها آثار إطلاق نار وحولت إلى الطب العدلي.

وقالت الشرطة إن سيارة الفقيد ووثائقه وهاتفه ومتعلقاته الشخصية قد اختفت وإنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وأشاد زملاء سامر علي حسين في بغداد بحسن سيرته وأخلاقه والتزامه.

ونعت نقابة الصحافيين العراقيين الزميل سامر علي حسين. وطالب المرصد العراقي للحريات الصحافية في النقابة "وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات بالتحرك العاجل للكشف عن ملابسات الجريمة البشعة".