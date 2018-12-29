مقتل السائحتين.. المغرب يعتقل سويسريا

اعتقلت السلطات المغربية السبت مواطنا سويسريا للاشتباه في ارتباطه بموقوفين في قضية مقتل سائحتين اسكندنافيتين في جنوب البلاد قبل نحو أسبوعين، حسب ما أفاد به بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وجاء في البيان أن المشتبه به اعتقل في مدينة مراكش، وأن إجراءات البحث أوضحت "أنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه يشتبه تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية".

وأضاف أن المشبوه، الذي يحمل كذلك الجنسية الإسبانية حسب البيان، انخرط في "عمليات استقطاب مواطنين مغاربة، وأفارقة من دول جنوب الصحراء، بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب".

وكانت السلطات المغربية اعتقلت الاثنين خمسة أشخاص على صلة بمقتل السائحتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنرويجية مارين أولاند في 17 كانون الأول/ديسمبر.

وباعتقال المشبوه به السويسري الإسباني يصل إجمالي الموقوفين في القضية إلى 19 شخصا.