مقتل اللبناني علاء أبو فخر.. توجيه تهم لجندي وعقيد

قالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية إن مدعيا عسكريا وجه تهمة القتل إلى جندي أطلق النار على متظاهر وأرداه قتيلا في بيروت الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة إن الضابط برتبة عقيد الذي كان في مكان الحادث مع الجندي وقت إطلاق النار وجهت إليه تهمة التدخل في القتل الخميس.

في 12 نوفمبر، قُتل علاء أبو فخر برصاص الجندي، الذي كان يحاول فتح طريق أغلقه المتظاهرون في جنوب بيروت، في أول حالة وفاة منذ بدأت الاحتجاجات الواسعة ضد النخبة الحاكمة في لبنان في 17 أكتوبر.

وأحيل الجندي، الذي كان رهن الاحتجاز منذ يوم إطلاق النار، والعقيد إلى قاضي التحقيق العسكري الذي سيبدأ استجوابهما الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية.