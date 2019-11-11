مقتل ثلاثة عناصر شرطة مصريين في هجوم بالقليوبية

أطلق مسلحون مجهولون النار على كمين أمنى صغير في قرية كفر الحصافة في محافظة القليوبية، وفروا هاربين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة، وفي مراسل الحرة في القاهرة.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تقوم بتمشيط المنطقة في محاولة لضبط الجناة، وفرضت طوقت أمنيا على المنطقة، كما تولت النيابة العامة التحقيق في الهجوم، فيما لم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حتى الآن.

وتحارب مصر لسنوات جماعات ملحة متشددة في عدة مناطق في أنحاء البلاد، حيث تتركز في شمال سيناء جماعة تابعة لتنظيم داعش.



والأسبوع الماضي، قال الجيش المصري إن 83 مسلحا في الأقل قتلوا في الأسابيع الخمسة الماضية في شمال ووسط سيناء.



نفذ داعش ومجموعات متطرفة عددا من الهجمات على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، استهدفت بشكل أساسي قوات الأمن والأقلية المسيحية في مصر.