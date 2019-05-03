مقتل ثلاثة فلسطينيين في غزة

قتل ثلاثة فلسطينيين الجمعة، أحدهم برصاص الجيش الإسرائيلي، وآخران في غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة، وذلك بعد إصابة جنديين إسرائيليين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة إن اثنين آخرين أصيبا بجروح حرجة جراء الغارة الجوية.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن الطيران الإسرائيلي شن ثلاث غارات جوية شرق مخيمي البريج والمغازي (وسط القطاع).

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه استهدف موقعا لحماس في القطاع بعد إصابة اثنين من جنوده خلال اشتباكات على طول الحدود بين القطاع وإسرائيل.

من جهة أخرى، أكد القدرة "إصابة 50 مواطنا على الأقل بجروح مختلفة برصاص وقنابل الغاز (المسيل للدموع) منهم 10 أطفال و3 مسعفين وصحافية (محلية) شرق قطاع غزة" وذلك خلال تصدي القوات الإسرائيلية لما تسمى بمسيرة العودة الـ57 شرق قطاع غزة.

وشارك آلاف من الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018، ومنذ ذلك الحين تشهد الحدود بين القطاع وإسرائيل مواجهات تبلغ الذروة كل يوم جمعة.