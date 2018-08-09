مقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة

قتل ثلاثة فلسطينيين ليل الأربعاء وفجر الخميس في قطاع غزة بعد أن شنت إسرائيل عشرات الغارات على القطاع ردا على إطلاق نحو 80 قذيفة صاروخية نحو إسرائيل، وفق الجيش الإسرائيلي ومصادر فلسطينية.

وحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة فإن القتلى هم طفلة رضيعة ووالدتها وعضو في كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس). وأوضح القدرة أنّ الغارات خلفت 15 جريحاً بينهم اثنان في حالة خطرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره ليلا "حتى الآن، تم تحديد ما يقرب من 70 عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية واعتراض نظام القبة الحديدية 11 منها".

وسقطت معظم هذه القذائف في مناطق غير مأهولة لكن اثنين سقطتا على مدينة سديروت حيث أصيب شخص بجروح طفيفة بالشظايا ونقل آخرون إلى المستشفى في حالة الصدمة، وفق الأجهزة الطبية الإسرائيلية.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو "نفذ 40 طلعة ضربت 140 هدفاً".

وفي بيان سابق قال الجيش إنه نفذ الغارات "ردا على إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة" وإنه استهدف "مواقع إرهابية" لحركة حماس التي تسيطر على القطاع بينها "مجمعات تدريب وورش لصنع الأسلحة".

وأكدت مصادر أمنية في قطاع غزة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت عشرات الغارات الجوية التي استهدفت مواقع ومراكز تابعة خصوصا لحركة حماس في مناطق مختلفة في قطاع غزة أسفرت عن أضرار كبيرة.

ودعت الأمم المتحدة إلى التهدئة معربة عن أسفها خصوصاً لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في بيان "أشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف بين غزة وإسرائيل، خاصة إطلاق عدد كبير من الصواريخ باتجاه بلدات في جنوب إسرائيل".

ودعا جميع الأطراف إلى "الابتعاد عن حافة الهاوية" وقال إنه سبق أن حذر من أن الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية في غزة "تنذر بصراع مدمر لا يريده أحد".

وأضاف "لقد تعاونت الأمم المتحدة مع مصر وجميع الأطراف المعنية في جهد لم يسبق له مثيل لتجنب مثل هذا التطور، جهودنا الجماعية منعت الوضع من الانفجار حتى الآن".