ثلاثة قتلى في إطلاق رصاص بمتجر أميركي

قتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار وقع في وقت مبكر الاثنين، خارج أحد محلات وولمارت بمدينة دنكان بولاية أوكلاهوما جنوبي الولايات المتحدة.

وقال قائد شرطة دنكان، داني فورد، لتلفزيون TNN، إن إطلاق النار وقع خارج المتجر الواقع على بعد حوالي 75 ميلا من أوكلاهوما سيتي، عاصمة الولاية.

وأفاد فورد بأن المشتبه فيه بين القتلى، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن عدد الجرحى غير واضح بعد.

وأغلقت المدارس في المنطقة بشكل مؤقت بانتظار إعلان الشرطة المحلية عدم وجود تهديدات.

وأعلنت مدارس دنكان العامة، أن الدراسة تجري بشكل طبيعي في المؤسسات التعليمية، إلا أنه لن يتم قبول أي زوار في المباني إلى حين إعلان السلطات أن ذلك أصبح آمنا.

أتى هذا بعد يوم فقط من مقتل عدة لأشخاص كانوا يتابعون مباراة كرة القدم في منزل في وسط كاليفورنيا، الأحد.

واستدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعد أن تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجليس، وأطلقا النار.

وفي أغسطس الماضي، لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 24 آخرون في إطلاق نار في أحد متاجر وولمرت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.