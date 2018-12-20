القاهرة.. مقتل مسلحين في اشتباكات مع الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الخميس مقتل ثمانية أشخاص يشتبه في أنهم إسلاميون خلال اشتباكات مع الشرطة في القاهرة ومحيطها، واعتقال اثنين آخرين.

وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص الثمانية ينتمون إلى "حركة سواعد مصر" المعروفة بكلمة "حسم"، وهي مجموعة مسلحة تؤكد السلطات المصرية تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية.

وذكر البيان أن الأشخاص قتلوا إثر مبادرتهم بإطلاق النار تجاه القوات التي كانت تريد اعتقالهم، من دون أن تحدد تاريخ الاشتباكات.

وجاء في البيان أن معلومات وردت عن اعتزام مجموعة من أعضاء حسم تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مجموعة من الأهداف الهامة بالتزامن مع احتفال الأقباط بأعياد الميلاد.

وظهرت "حسم" في 2014 وأعلنت تبني العديد من الاغتيالات في صفوف الشرطة المصرية.