مقتل جزائري مسلح بسكين هاجم مركز شرطة في إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية أن جزائريا يبلغ من العمر 29 عاما كان مسلحاً بسكين، قُتل الاثنين أثناء مهاجمته مركزاً للشرطة في كورنيا دي يوبريغات بالقرب من مدينة برشلونة في شمال شرقي البلاد.

وأفادت شرطة إقليم كاتالونيا في تغريدة على "تويتر" بأن "رجلا مسلحا بسكين دخل إلى مركز الشرطة في كورنيا لمهاجمة عناصر الشرطة. وتم إطلاق النار على المهاجم".

وقالت مصادر أمنية في جهاز مكافحة الإرهاب إن الرجل كان يقيم في بلدة كورنيا، وقد دخل إلى المفوضية وهو يهتف "الله أكبر"، قبل أن يقتل في بهو المركز.

وأفادت الشرطة بأنها تتعامل مع الهجوم كحادث إرهابي.

من جهة أخرى، توجه عدد من عناصر الشرطة إلى منزل المهاجم.

ووقعت الحادثة بعد أيام من مرور الذكرى الأولى للاعتداءات التي شهدتها كاتالونيا.

وقتل 16 شخصا في 17 آب/اغسطس 2017 عندما دهست شاحنة المارة في شارع راس رامبلا وسط برشلونة وفي اعتداء بالسكين استهدف منتجع كامبريلس القريب.

وتبنى تنظيم داعش الاعتداءات.