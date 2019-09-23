مقتل جنديين تركيين بهجوم في شمال العراق

قتل جنديان تركيان الاثنين بهجوم في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية محملة عناصر حزب العمال الكردستاني المسؤولية.

وأفادت الوزارة أن الجنديين قتلا بعدما "انفجرت (عبوة ناسفة) زرعها إرهابيون انفصاليون من حزب العمال الكردستاني لدى مرور قافلة إمدادات".

وينتشر الجنود الأتراك في شمال العراق منذ مايو في إطار عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في أنقرة.

ونفذ حزب العمال تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وتتمركز قيادة حزب العمال الكردستاني العسكرية في جبال قنديل ومناطق أخرى في شمال العراق.

وتصنف أنقرة وحلفاؤها الغربيون المجموعة على أنها "منظمة إرهابية".