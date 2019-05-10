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مقتل جنديين فرنسيين خلال عملية تحرير رهائن

جنود فرنسيون في منطقة الساحل

قتل جنديان في القوات الخاصة الفرنسية خلال عملية تحرير رهائن في شمال بوركينا فاسو أفرج فيها عن فرنسيين اثنين ومواطنة أميركية وأخرى تحمل الجنسية الكورية الجنوبية، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة.

وقال الإليزيه في بيان إن العملية العسكرية نفذت ليلا الخميس لتحرير السائحين الفرنسيين باتريك بيك ولوران لاسيمويا، اللذين فقد أثرهما في حديقة بندجاري الوطنية في الأول من أيار/مايو.

وأضاف البيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون "يود أن يهنئ القوات المسلحة الفرنسية على تحرير الرهائن وكل من عمل إلى جانبهم"، و"ينحني بإجلال أمام تضحية اثنين من جنودنا اللذين قدما حياتهما لإنقاذ مواطنينا".

بدورها شكرت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي في بيان منفصل السلطات في بنين وبوركينا فاسو وكذلك الولايات المتحدة "لدعمها الثمين" في العملية.

وتنشر فرنسا آلاف الجنود النظاميين وعناصر القوات الخاصة في قوة برخان المتمركزة في منطقة الساحل التي ترزح تحت الفقر وأعمال العنف.

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