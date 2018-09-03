مقتل جندي أميركي في أفغانستان

قتل جندي أميركي وأصيب آخر في "هجوم داخلي" أثناء خدمتهم في القوة متعددة الجنسيات في شرق أفغانستان.

وقال قائد مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر إن "تضحية جندينا الذي تطوع للمهمة في أفغانستان لحماية وطنه، خسارة مأساوية لكل من كانوا يعرفونه وكل من لم تتح لهم فرصة معرفته".

ولم يكشف ميلر عن تفاصيل الهجوم، وأضاف في بيان أن "مهمتنا الآن تتمثل في تكريمه ورعاية أسرته ومواصلة مهمتنا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الإدارة الأميركية تتابع الوضع وإن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي أبلغ الرئيس دونالد ترامب بالتطورات.

وأشار البيان مهمة "الدعم الحازم" لناتو في أفغانستان إلى أن العسكري الأميركي القتيل هو سادس جندي أميركي يلقى مصرعه في أفغانستان هذا العام.