مقتل جندي تركي بقصف من منبج السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي الثلاثاء جرّاء قصف مدفعي للمقاتلين الأكراد من منطقة منبج السورية.

وقالت الوزارة: "إثر قصف مدفعي نفّذه الإرهابيون من منطقة منبج.. قتل أحد رفاقنا الأبطال وأصيب ثمانية بجروح".

ولم يحدد البيان الموقع الذي قتل فيه الجندي لكنه أفاد أن "الجيش التركي رد على مصدر النيران وقتل 15 إرهابيا على الأقل".

وتخوض القوات التركية وفصائل سورية موالية لها عملية في سوريا ضد المقاتلين الأكراد الذين تصفهم أنقرة بـ"الإرهابيين" رغم الدور الأساسي الذي لعبوه بدعم من الغرب في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقتل خمسة جنود أتراك منذ انطلقت العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا الأربعاء.

وفي هذه الأثناء، قتل مدنيان وأصيب 12 بجروح عند بلدة دنيسر الحدودية في محافظة ماردين، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول.

وتعرضت البلدات الحدودية التركية كذلك لقصف مدفعي عنيف من مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا أسفر عن مقتل 20 مدنيا منذ بدء العملية بينما هرب الآلاف من المناطق الحدودية.