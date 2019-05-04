مقتل جنود من قوات حفتر

لقي ثمانية جنود من القوات التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" مصرعهم السبت إثر هجوم على مخيم تدريب خاص بالقوات التي يقودها المشير خليفة حفتر في مدينة سبها الجنوبية.

ولم يكشف رئيس بلدية المدينة الذي أعلن وقوع الهجوم، هوية المهاجمين، وفق وكالة رويترز.

ويستمر هجوم قوات حفتر على العاصمة للأسبوع الخامس، لكن قواته لم تتمكن من اختراق دفاعات القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا عند الضواحي الجنوبية لطرابلس.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا الجمعة أن 400 شخص على الأقل قتلوا فيما أصيب نحو ألفين، منذ بدء هجوم قوات حفتر المتحالفة مع حكومة موازية تتمركز في بنغازي، على طرابلس.

وأدت المعارك إلى نزوح 50 ألف شخص، فيما تحتاج الكثير من العائلات المحاصرة في مناطق الاشتباكات إلى الماء والغذاء.

وأكد مراسل "الحرة" في طرابلس استمرار معارك الكر والفر العنيفة بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق في المناطق المحيطة بمطار طرابلس الدولي والسبيعة ووادي الربيع جنوب المدينة.