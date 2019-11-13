مقتل جنود يمنيين في هجوم صاروخي بمأرب

قال مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن هجوما صاروخيا أسفر عن مقتل خمسة جنود في محافظة مأرب وسط البلاد.

وأشار المسؤولون إلى أن هجوم الأربعاء استهدف معسكرا للجيش في منطقة صحن الجن في مأرب شمال شرق البلاد، وأسفر عن إصابة 12 جنديا آخرين.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي سياق منفصل، قال وضاح دوبيش، المتحدث باسم القوات الحكومية، إنهم صدوا هجومًا شنته قوات المتمردين الحوثيين جنوب مدينة الحديدة الساحلية أمس الثلاثاء.

وأضاف المتحدث أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين من الحوثيين.

وأسفر هجوم حوثي الأسبوع الماضي على بلدة المخا المطلة على البحر الأحمر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وتقاتل الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ عام 2014، عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء.