مقتل خاشقجي.. أنقرة تبحث فتح تحقيق دولي

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الثلاثاء أن أنقرة تجري مناقشات مع الأمم المتحدة حول احتمال فتح تحقيق دولي في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وكشف جاويش أوغلو بأن الجانب التركي التقى مع الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين من دول أخرى، مشيرا إلى استمرار القيام بذلك".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "عبرنا مع عدد من نظرائنا خصوصا الكندي، عن إرادة تقديم طلب مشترك" بشأن تحقيق دولي وذلك على هامش قمة مجموعة الـ20 التي عقدت مطلع الشهر الجاري.

وقتل الصحافي السعودي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر على أيدي عناصر سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأكدت أنقرة في البداية أنها لا ترغب في فتح تحقيق دولي وفضلت التعاون المباشر مع السلطات السعودية. لكنها تنتقد بشكل مستمر نقص التعاون من جانب الرياض التي تؤكد أن الجريمة ارتكبت من دون علمها.

ورفضت السلطات السعودية طلب تركيا تسليمها المشتبه فيهم وبينهم شخصان قريبان من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتهمهما أنقرة بأنهما "من بين الذين خططوا" للجريمة.

وأقيل الرجلان وهما النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، من مهامهما في 20 تشرين الأول/أكتوبر في حين كانت الرياض تتعرض لموجة غضب دولية بعد قتل الصحافي.

وشدد جاويش أوغلو على أنه "يجب محاكمة هؤلاء المسؤولين بموجب القانون التركي". وسأل "لماذا لا تريدون أن يحاكم هؤلاء الأشخاص في تركيا؟ هل تخافون من أن يتم الكشف عن هوية أولئك الذين أمروا (بتنفيذ) الجريمة؟"

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أكد أن الأمر بقتل خاشقجي صدر من "أعلى المستويات في الحكومة السعودية"، مشددا في الوقت ذاته على أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو فوق أي شبهة في هذه الجريمة.