مقتل خاشقجي.. 'الشيوخ' يدرس الرد

قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل يوم الخميس إنه ما زال يحاول تحديد الطريقة المثلى للرد على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر، لكنه وصف المملكة بأنها حليف مهم للولايات المتحدة في مواجهة إيران.

وقال مكونيل خلال لقاء مع الصحافيين "نحاول التوصل إلى الطريقة المثلى" للرد. وأضاف "بالطبع ما حدث مثير للغضب وغير مقبول. من جهة أخرى، السعودية حليفة مهمة في مواجهة الإيرانيين. لهذا فإنها مشكلة يصعب تحديد الطريقة الأنسب للتعامل معها".

وتصاعدت دعوات في الكونغرس مؤخرا لاتخاذ موقف أكثر صرامة من السعودية. وطرح مشرعون (مشروع قانون) يسعى لفرض عقوبات على مسؤولين سعوديين لكنهم فشلوا في حشد التأييد له في مجلس الشيوخ.

وتوقع مكونيل من مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية طفيفة، أن يؤيد قرار ترامب المتوقع باستخدام الفيتو على مشروع قانون آخر ينهي مساعدة الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

وكان مجلسا النواب والشيوخ أقرا مشروع القانون الأسبوع الماضي، وتم إرساله للبيت الأبيض حيث يتوقع أن يستخدم ترامب الفيتو للمرة الثانية منذ توليه الرئاسة.

وقال مكونيل "أعتقد أنه سيتم تأييد الفيتو".

ويتطلب إبطال الفيتو الحصول على أغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب.