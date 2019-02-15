ملف خاشقجي.. الكونغرس يطلب معلومات أكثر

طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الخميس إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم المزيد من المعلومات حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

جاء ذلك بعد أيام من تجاوز الإدارة الأميركية مهلة نهائية لتقديم تقرير مفصل بشأن مقتله فيما أثار ردود فعل غاضبة من الحزبين.

وبعث عشرة من الأعضاء الجمهوريين الـ 12 في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التي يرأسها السناتور جيم ريتش، برسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو تطالب بتقديم مزيد من المعلومات.

وقال ريتش في بيان "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ملتزمة بالسعي للحصول على كل المعلومات المتاحة في نطاق دورها الرقابي، ولهذا الغرض، تعمل على ترتيب إفادة سرية أمام اللجنة".

ووقع الأعضاء الديمقراطيون العشرة في اللجنة، وعلى رأسهم السناتور بوب مينديز، ومعهم باتريك ليهي نائب رئيس لجنة المخصصات، خطابا منفصلا يطالب بومبيو بإخطار المجلس بسبب تجاهل إدارة ترامب مهلة يوم الجمعة الماضي لتقديم تقرير للكونغرس عما إذا كان مسؤولون بالحكومة السعودية وأعضاء بالأسرة الحاكمة، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، يقفون وراء مقتل خاشقجي.

وتعليقا على الرسالتين، قال ممثل لوزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو قدم إفادة بالتطورات إلى لجنة العلاقات الخارجية الجمعة وسوف يواصل التشاور مع الكونغرس.