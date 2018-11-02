مقتل خاشقجي.. النروج تستدعي السفير السعودي

قالت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي الجمعة إنها استدعت السفير السعودي الخميس فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الوزيرة في بيان: "أثرنا (قضية) مقتل جمال خاشقجي وعرضنا وجهة نظرنا للسفير السعودي عدة مرات بعد أن ذاع الأمر".

وأضافت سوريدي: "أكدنا مجددا مدى جديتنا في التعامل مع هذا الأمر أمس عندما كان في وزارة الخارجية للتباحث".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال الخميس: "نحن في طريقنا لكشف الحقائق (حول مقتل خاشقجي) ... الرئيس قال إننا سنطالب بمحاسبة الضالعين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة".

وأوضح بومبيو أن "الأمر سيستغرق على الأرجح بضعة أسابيع أخرى قبل أن تكون لدينا أدلة كافية لتوقيع تلك العقوبات فعليا لكنني أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك".

ونفت السعودية في بادئ الأمر مقتل خاشقجي ثم قالت لاحقا إنه مات في عملية استجواب داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية خرجت عن مسارها وغير مخطط لها، ثم غيرت روايتها مرة أخرى عندما أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أن قتل خاشقجي كان متعمدا وأن المشتبه في تورطهم في القضية أقدموا على "فعلتهم بنية مسبقة".

وتؤكد المملكة أن الجريمة "عملية مارقة نفذها عملاء تجاوزوا سلطتهم"، فيما يقول النائب العام في اسطنبول عرفان فيدان إن خاشقجي قتل خنقا بمجرد دخوله إلى القنصلية في عملية جرى التخطيط لها مسبقا، وتم تقطيع أوصاله بعد ذلك والتخلص منه.