مقتل خاشقجي.. ترامب يعلق على كلمة أردوغان

قال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد معرفة الحقائق أولا، وذلك تعليقا على كلمة نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأعرب ترامب في كلمة للصحافيين من البيت الأبيض عن اعتقاده بأن أردوغان كان "قاسيا جدا" على السعودية في كلمته.

وأضاف الرئيس أنه سيترك القرار للكونغرس بشأن تبعات قضية خاشقجي على السعودية بالتشاور معه.

وتابع ترامب أن محاولة التغطية على مقتل خاشقجي كانت "أسوأ عملية تستر على الإطلاق".

وكان أردوغان قال في كلمة أمام البرلمان التركي إن مقتل الصحافي السعودي "جريمة مخطط لها وليست صدفة"، مشيرا إلى أن 15 شخصا قدموا إلى تركيا على ثلاث مراحل باستخدام طائرات خاصة ومدنية وتجمعوا في اسطنبول لتنفيذ المهمة.

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