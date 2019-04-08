الولايات المتحدة تحظر دخول 16 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماي بومبيو أدرج أسماء 16 سعوديا على لائحة العقوبات لضلوعهم في مقتل الصحافي والكاتب جمال خاشقجي.

والمسؤلون، حسب ما جاء في بيان على موقع الوزارة، هم:

- سعود القحطاني

- ماهر المطرب

- صلاح طبيجي

- مشعل البستاني

- نايف العارفي

- محمد الزهراني

- منصور أبا حسين

- خالد العتيبي

- عبد العزيز الحوصاوي

- وليد السهري

- ثائر الحربي

- فهد البلاوي

- بدر العتيبي

- مصطفى المدني

- سيف القحطتني

- تركي السهري

وبموجب القانون على وزير الخارجية في حال حصوله على معلومات مؤكدة عن قيام مسؤولين من حكومات أجنبية بعمليات فساد أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منع هؤلاء المسؤولين وعائلاتهم من الدخول إلى الولايات المتحدة وعلى وزير الخارجية إدراجهم وأفراد عائلاتهم على لائحة العقوبات.