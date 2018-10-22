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مقتل خاشقجي.. موظفون أتراك بقنصلية السعودية يدلون بشهاداتهم

رجال أمن أمام مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول

قالت وسائل إعلام تركية الاثنين إن خمسة موظفين أتراك في القنصلية السعودية باسطنبول يدلون بشهاداتهم في تحقيق بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضحت محطة "أن تي في" التركية الخاصة في وقت سابق أن 20 من موظفي القنصلية أدلوا بشهاداتهم أمام المدعين فيما له صلة بالواقعة الأسبوع الماضي.

واختفى خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عندما دخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وبعد أسابيع من نفي معرفة مصيره، قال مسؤولون سعوديون إن الصحفي البارز قتل في عملية سارت على نحو خاطئ داخل القنصلية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأحد أنه سيكشف "الحقيقة الكاملة" حول مقتل خاشقجي في بيان الثلاثاء المقبل.

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