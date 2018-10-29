مقتل خاشقجي.. واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الإدارة الأميركية تدرس مجموعة من الخيارات للتعامل مع السعودية على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقالت ساندرز إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن قراره في موعد لاحق.

واجتمع ترامب مع مديرة وكالة الاستخبارات الأميركية جينا هاسبل الأسبوع الماضي بعد عودتها من تركيا على خلفية قضية مقتل خاشقجي.

وفقد أثر خاشقجي منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع هذا الشهر، وبعد مرور 17 يوما، أعلنت الرياض أنه قتل عن طريق الخطأ في قنصليتها، ثم غيرت الرواية وقالت إن المشتبه في تورطهم في القضية أقدموا على "فعلتهم بنية مسبقة".

وتواجه السعودية مطالبات دولية بالكشف عن مكان جثة الصحافي جمال خاشقجي والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.