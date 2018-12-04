مشرعون أميركيون: مقتل خاشقجي مسؤولية بن سلمان

أفادت مراسلة قناة "الحرة" في الكونغرس رنا أبتر بأن أعضاء في مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، اجتمعوا بمديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل الثلاثاء، خرجوا بنتيجة مفادها أن لا شك لديهم في أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

هاسبل تدلي بإفادة في مجلس الشيوخ حول خاشقجي

وقالت المراسلة إن الأعضاء أكدوا أن ما استمعوا إليه من هاسبل التي كانت تدلي بإفادتها بهذا الشأن يشير إلى مسؤولية بن سلمان عن الجريمة التي وقعت في القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونقلت عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس السيناتور الجمهوري بوب كوركر القول إن الخطوات المقبلة للمجلس ستكون سلسلة من مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون لسحب الدعم الأميركي للرياض في حرب اليمن.

وفي تعبير عن اقتناعه بمسؤولية بن سلمان، قال كوركر إنه في حال مثل ولي العهد أمام محكمة "فسيستغرف الأمر فقط 30 دقيقة لإدانته".

ونقلت وكالة رويترز عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام القول: "تكون أعمى إذا لم تصل إلى استنتاج مفاده أن هذا (القتل) تم تنظيمه من قبل أشخاص تحت قيادة" ولي العهد السعودي.

لكن المراسلة توقعت انقسامات في الكونغرس بشأن طبيعة الرد على مزاعم مسؤولية بن سلمان عن مقتل خاشقجي.

في غضون ذلك، قال مصدر لوكالة رويترز إن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية ستدلي بإفادة لأعضاء مجلس النواب بشأن السعودية يوم الـ13 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.