قتيل بفيضانات في تونس

لقي شخص مصرعه جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت ولاية نابل شمال شرق تونس، حسب ما أفادت وزارة الداخلية السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة سفيان الزعق "لقد تساقط ما يصل إلى 197 ملم من المياه في نابل، هذا استثنائي" مشيرا إلى أن القتيل رجل مسن جرفته السيول بينما كان يحاول قطع منطقة غمرتها المياه.

وتسببت الأمطار في تشريد سكان وقطع طرق وخطوط للسكة الحديدية.

وأعلن الزعق إرسال تعزيزات من الجيش والشرطة والدفاع المدني للمنطقة للمساعدة في جهود الإغاثة، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء للمتضررين.

وتوجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الوزراء إلى قاعة العمليات التابعة للدفاع المدني حيث يتم تنسيق الإغاثة.

