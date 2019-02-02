مقتل روائي عراقي بالرصاص في كربلاء

فارق الروائي العراقي علاء مشذوب الحياة، إثر إصابته على يد مجهولين مساء السبت، وجهوا نحوه 13 طلقة أردته قتيلاً.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مشذوب اغتيل عندما كان في طريق عودته إلى بيته في كربلاء.

وأصدرت شرطة كربلاء بياناً يتوعد القاتلين، ويؤكد على عمل المحققين بشكل مكثف للكشف عن ملابسات الجريمة، وهوية منفذيها من أجل تقديمهم للعدالة.

وناشدت الشرطة الإعلام والمواطنين بـ"توخي الدقة في نشر الأخبار وعدم إطلاق الأقاويل جزافاً أو الانجرار وراء الإشاعات المغرضة، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية.. كي لا تؤثر بعض الأخبار على مجريات التحقيق".

وعبر عدد من المثقفين والأدباء العراقيين، بالإضافة إلى أصدقاء مشذوب عن استنكارهم وألمهم لما ألم بزميلهم.

ودعت أطر ثقافية إلى وقفة احتجاجية استنكاراً لقتل مشذوب، لتكون ظهر الأحد في ساحة التربية في كربلاء.

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