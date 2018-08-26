مقتل زعيم داعش في أفغانستان

قتل زعيم تنظيم داعش وعشرة من عناصر التنظيم في غارة جوية في شرقي أفغانستان السبت.

وأعلنت مديرية الأمن الوطني في رسالة إلى وسائل الإعلام الأحد موت "أمير داعش أبو سعد إرحابي الذي قتل الليلة الماضية في بلدة جانغال كالي في إقليم خوجياني في ولاية ننغرهار مع عشرة من مقاتليه".

وقالت مديرية الأمن إنها "عملية مشتركة بين القوات الجوية الأفغانية والأجنبية". وأضافت "تم تدمير قاعدتين للتنظيم وعدد كبير من الأسلحة والذخيرة".

وأعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوجياني أيضا مقتل مسؤول في "العملية المشتركة".

وقال إن "إرحابي تزعم تنظيم داعش بعد مقتل سلفه عبد الحسيب لوغاري" بضربة أميركية في نيسان/أبريل 2017.

ورحّب المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوي الأحد بموت أمير التنظيم في ننغرهار، مشيرا إلى أن ذلك "يؤكد تصميم الحكومة على مكافحة الإرهاب". ولفت إلى أن تنظيم "داعش تكبّد خسائر فادحة في أفغانستان".

إرحابي كان المسؤول الرابع في تنظيم "داعش- ولاية خراسان" الذي يقتل منذ ظهور التنظيم في أفغانستان عام 2014.

وطرد تنظيم داعش من مراكزه القوية في أقاليم ننغرهار في الشرق بغارات أميركية وأفغانية كما أن حركة طالبان كبّدته خسارات كبيرة قي ولايتي جوزجان وساري بول شمالا، في الوقت الذي كثف فيه اعتداءاته الدامية ضد المدنيين في كابول وجلال أباد عاصمة ولاية ننغرهار خصوصا.