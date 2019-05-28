مقتل زوجة مستشار روحاني بإطلاق نار

أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية الثلاثاء بأن زوجة مستشار للرئيس حسن روحاني قتلت بإطلاق نار في منزلها.



وذكرت "إيسنا" أن ميترا نجفي، الزوجة الثانية لمحمد علي نجفي، قتلت في شمال طهران، من دون تقديم تفاصيل.

وتعد أعمال العنف هذه نادرة للغاية في إيران، خاصة في الأحياء الراقية شمالي طهران، موطن النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد.



يذكر أن نجفي وهو أحد المقربين من روحاني وعمدة طهران السابق، استقال من منصبه في عام 2018 بعد أن انتقده متشددون بسبب مقطع مصور يظهر حضوره عرضا راقصا لفتيات صغيرات في مدرسة.

ويسمح القانون الإيراني بتعدد الزوجات، لكن البعض انتقد نجفي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تزوج من ميترا.