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أميركا

مقتل سبعة في تحطم مقاتلة عتيقة في كونيتيكت

صورة لموقع الحادث

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قال مسؤولون أميركيون إن طائرة مقاتلة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية تحطمت بينما كانت تحاول الهبوط في مطار برادلي الدولي بولاية كونيتيكت الأربعاء.

وقال جيمس روفيلا من إدارة الطواريء إن الأشخاص السبعة كانوا على متن المقاتلة، بينما نجا ستة آخرون كانوا أيضا في الطائرة وقت الحادث، بينما أصيب آخر بجروح كان على أرض المطار.

وأظهرت محادثات صوتية بين الطيار والمطار أنه طلب الهبوط على الفور فور إقلاع الطائرة لكنها تحطمت بعد ذلك.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر ارتفاع دخان أسود جراء ألسنة النيران قرب المطار:

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة كانت مسجلة باعتبارها مدنية، ولم يتم استخدامها بواسطة الجيش الأميركي وقت الحادث.

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