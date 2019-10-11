قتلى بنيران قناصة وغارات جوية تركية شمالي سوريا

قتل 7 مدنيين، الجمعة، في غارات جوية تركية ونيران قناصة في شمال شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد "قتل أربعة منهم عندما أصابت غارة جوية سيارتهم أثناء فرارهم" في تل أبيض.

وقتل الثلاثة الآخرون على يد قناصة في أنحاء البلدة الحدودية، والتي كانت واحدة من الأهداف الرئيسية للهجوم الذي بدأته تركيا وحلفاؤها في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا.

ووفقا للمرصد السوري الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، فقد قتل ما مجموعه 17 مدنيا منذ بدء الهجوم، الذي أدى أيضا إلى مقتل 41 مقاتلا من القوات الكردية.

وأعلنت تركيا يوم الجمعة مقتل أول جندي لها في المعارك.

كما قتل سبعة مدنيين، بينهم طفل عمره تسعة أشهر، في بلدات حدودية تركية في مقاطعتي سانليورفا وماردين. وأصيب ما يقرب من 70 شخصا آخرين.