يرجح أنهم من القاعدة.. مقتل سبعة بغارة في اليمن

قتل سبعة مسلحين يرجح أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة المتطرف في ضربة جوية الجمعة نفذتها طائرة من دون طيار ضد آلية كانت تقلهم في شبوة جنوب اليمن، بحسب ما أفاد مسؤول أمني يمني.

وقال المسؤول في القوات الموالية للسلطة المعترف بها في اليمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن الطائرة استهدفت الآلية أثناء مرورها على طريق فرعي في مديرية بيحان في شبوة.

ورجّح المسؤول الأمني أن يكون المسلحون من عناصر تنظيم القاعدة المتطرف، وأن تكون الطائرة التي نفذت الغارة أميركية.

وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن منذ أكثر من عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة المعترف بها والمتمردين الحوثيين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة خصوصا في جنوب البلد الفقير.

وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها إزاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضي الأميركية.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2017، ضرباتها ضد التنظيم خصوصا عبر طائرات من دون طيار.