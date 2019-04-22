قتلى بتحطم طائرة في تكساس

لقي جميع ركاب طائرة صغيرة مصرعهم إثر تحطمها قبيل هبوطها في مطار في وسط ولاية تكساس صباح الاثنين.

وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية لين لونسفورد إن الطائرة، وهي من طراز Beechcraft BE58 سقطت على بعد حوالي 10 كيلومترات من مطار مدينة كيرفيل، الذي كان مقررا أن تهبط فيه، ما أدى إلى مقتل الطيار وخمسة ركاب.

وأعلن المتحدث أن رحلة الطائرة التي كانت قادمة من مدينة هيوستن في تكساس لم تكن تجارية.

وقالت سلطات الولاية إن فريقا من المجلس الوطني لسلامة النقل وهيئة الطيران الفدرالية سيقوم بإجراء تحقيق في الحادث.