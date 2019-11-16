مقتل ستة جنود سودانيين في هجوم حوثي

قال مسؤولون في السودان السبت إن هجوما شنه الحوثيون أسفر عن مقتل ستة من أفراد قوات الأمن السودانية التي تقاتل في اليمن، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

يخوض الحوثيون المدعومون من ايران وتحالف عسكري تقوده السعودية ويضم جنودا سودانيين حربا في اليمن.

وقامت الامارات والسودان بسحب قواتهما من التحالف مؤخرا، رغم تصريح مسؤولين فيهما بأنهما لا ينسحبان من التحالف سعودي القيادة.

وقال المسؤولون إن الهجوم وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع واستهدف موقعًا على الحدود السعودية - اليمنية تسيطر عليه قوات الدعم السريع السودانية الأمنية.

ويقود محمد دقلو، قوات الدعم السريع، التي تعود جذورها لقوات الجنجويد التي استخدمها عمر البشير في صراع دارفور مستهل الالفية.

وحشد دقلو الآلاف من قوات الدعم السريع للقتال في اليمن، ضمن صفوف القوات السعودية والاماراتية، عضوا التحالف الرئيسيان، حسب وكالة الأسوشتيد برس.

وتشكل التحالف في 2015 لوقف تقدم الحوثيين عقب استيلائهم على العاصمة صنعاء في 2014 والمحافظات الشمالية، وطردهم الحكومة المعترف بها دوليا.

وتم نشر قوات سودانية في اليمن لسنوات في إطار تحالف عسكري تقوده السعودية ضد الحوثيين.

قال المسؤولون ان القوات السودانية كانت تقوم بدورية في المنطقة الحدودية الأربعاء عندما تعرضت لهجوم الحوثيين. وجرح ما لا يقل عن ثلاثة آخرين في الهجوم.