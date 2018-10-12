مقتل ستة فلسطينيين في احتجاجات غزة

قتل ستة فلسطينيين الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وقتل أربعة فلسطينيين شرق مخيم البريج في وسط القطاع فيما قتل اثنان شرق مدينة غزة وقرب رفح جنوبا.

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته إن نحو 14 ألفا من "مثيري الشغب والمتظاهرين" تجمعوا في نقاط عدة على طول الحدود.

وأضاف في بيان أن قواته رصدت "عددا من المهاجمين الذين تسلقوا السياج الأمني جنوب قطاع غزة"، وقد وضعوا "عبوة ناسفة" انفجرت و"أدت إلى اندلاع حريق في السياج".

وتابع أن القوات أطلقت النار على المهاجمين الذين اقتربوا من الحدود الإسرائيلية مؤكدا "مقتل" هؤلاء من دون أن يحدد عددهم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلة وقفا فوريا لتسليم شحنات الوقود إلى قطاع غزة.