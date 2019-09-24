مقتل ستة مهاجرين في حادث مرور في تركيا

قضى ستة أشخاص في تركيا بعد أن انقلبت مركبة عسكرية كانت تقل مهاجرين استعدادا لترحيلهم قرب الحدود السورية، وفق ما ذكر مسؤولون الثلاثاء.

وأصيب 27 شخصا آخرين بينهم جنديان، بجروح في الحادث الذي وقع في منطقة الريحانية جنوب تركيا، بحسب بيان لمكتب الحاكم المحلي.

وقال البيان إن المهاجرين "غير القانونيين" كان من المقرر ترحيلهم، دون أن يحدد جنسيتهم.

في الأشهر القليلة الماضية قامت السلطات التركية بحملة تستهدف المقيمين بشكل غير قانوني واعتقلت الآلاف.

وقال عدد من السوريين إنهم أجبروا على العودة إلى سوريا رغما عنهم، في حين ذكر بعضهم أنهم رحلوا رغم امتلاكهم لإجازة الإقامة المؤقتة "كيمليك". بينما قالت الحكومة إنها رحلت فقط الأشخاص الذين اختاروا العودة طوعا.

وتستقبل تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري وما يزيد عن 300 ألف عراقي إضافة إلى أعداد متزايدة من الأفغان.

ولا تزال تركيا محطة عبور للفارين من الحروب والفقر والساعين للوصول إلى أوروبا.