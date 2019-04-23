كشف هوية سعوديين قتلا في سريلانكا

أكدت المملكة العربية السعودية الثلاثاء مقتل اثنين من مواطنيها في الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق سريلانكا قتل فيها 310 أشخاص.

وقالت السفارة السعودية في كولومبو على تويتر إن أحمد زين الجعفري وهاني ماجد عثمان، توفيا الأحد إثر "الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع في مدينة كولومبو".

ونعت الخطوط الجوية السعودية الرجلين اللذين كانا يعملان لديها كملاحين، وقالت إن الجعفري أمضى معها 25 عاما، فيما التحق عثمان بالشركة قبل عامين.

يشار إلى أن القتيلين السعوديين هما ضمن 31 أجنبيا على الأقل، لقوا حتفهم في تفجيرات سريلانكا.

وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن من بين المصابين في التفجيرات مضيفة تعمل مع الخطوط الجوية السعودية.