مصادر محلية: مقتل شخص بإطلاق نار شمالي لبنان

أفادت مصادر أمنية للحرة في لبنان بمقتل شخص وإصابة آخرين بجروح جراء تعرضهم لإطلاق نار في طرابلس شمالي البلاد، الجمعة، خلال الاحتجاجات الشعبية المستمرة لليوم الثاني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة فرض ضرائب جديدة.

وأوضحت المصادر أن مرافقي النائب السابق مصباح الأحدب، أطلقوا النار لتفريق المحتجين ما أدى إلى إصابات مباشرة بينهم. فيما أحرق المحتجون عددا من المحال والمكاتب للنائب الأحدب.

ولليوم الثاني على التوالي خرجت الجمعة تظاهرات حاشدة في بيروت ومناطق أخرى، وردد المتظاهرون شعارات منددة بالأوضاع المعيشية ومطالبة بـ"إسقاط النظام".

وكانت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن قالت إن الأوامر أعطيت لقوات الأمن للرد على أي إخلال في الأمن العام من قبل المتظاهرين.