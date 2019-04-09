مقتل شخصين بهجوم لداعش في ليبيا

قتل رئيس مجلس محلي الفقهاء في ليبيا وعنصر أمن في جهاز الحرس البلدي بالمنطقة بهجوم لتنظيم داعش، وفق ما أفاد به مراسل موقع "أصوات مغاربية" الثلاثاء.

وقال المراسل إن مسلحين ينتمون لتنظيم داعش هاجموا ليلة الإثنين-الثلاثاء، بلدة الفقهاء قرب مدينة الجفرة جنوب ليبيا بنحو 15 سيارة مسلحة.

وتشن قوات خليفة حفتر منذ الخميس الماضي هجوما غرب ليبيا باتجاه العاصمة طرابلس، حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتغرق ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي فوضى ونزاعات داخلية عدة وتشهد تنازعا على السلطة.

المصدر: أصوات مغاربية