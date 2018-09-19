مقتل شخصين في فيضانات شرق الجزائر

لقي رجل وزوجته مصرعهما مساء الأربعاء بعد أن غمرت السيول سيارتهما، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 79 الرابط مابين بلدية قسنطينة وحامة بوزيان.

وأكد المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية قسنطية، نور الدين طافر، بأن مصالحه لم تحدد هوية الضحيتين.

وأضاف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأنه تم إجلاء خمسة أشخاص كانت سياراتهم محاصرة بالمياه، وذلك على إثر تدفق مياه خارج مسار وادي كنطولي ما أدى إلى غلق الطريق الرابطة ما بين قسنطينة وحامة بوزيان.

وأفاد طافر بأن "رجال الحماية المدنية يواصلون التدخل في الأحياء والمناطق التي غمرتها السيول".

المصدر :أصوات مغاربية