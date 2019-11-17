مقتل شرطي خلال مواجهات في كرمانشاه بإيران 

قُتل شرطي الأحد بعدما أطلقت النار عليه خلال مواجهات مع "مثيرين للشغب وعصابات" في غرب إيران في إطار التظاهرات المناهضة لرفع أسعار البنزين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقُتل إيراج جواهري عقب مواجهة مع مسلحين خلال الاضطرابات التي شهدتها مدينة كرمانشاه السبت، وفق ما أفاد رئيس شرطة المنطقة علي أكبر جاويدان في تصريحات نقلتها عنه الوكالة.

أوقفت السلطات الإيرانية 40 شخصا في مدينة يزد في وسط البلاد بعد صدامات مع الشرطة خلال تظاهرات احتجاجا على رفع اسعار البنزين، على ما ذكرت وكالة إسنا شبه الرسمية الأحد.

ونقلت الوكالة عن المدعي العام في المدينة محمد حداد زاده قوله إن الموقوفين "مثيرو شغب" متهمون بتنفيذ أفعال تخريب ومعظمهم ليسوا من سكان المدينة، حسب زعمه.

وتشهدت أكثر من 50 مدينة في إيران مظاهرات احتجاجية ضد النظام، أحرق خلالها المواطنون الغاضبون مصارف ومراكز شرطة، وأغلقوا طرقا عدة احتجاجا على قرار رفع أسعار البنزين.

واندلعت التظاهرات، الجمعة، بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة لأول 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 في المئة لكل لتر إضافي كل شهر.

وواجهت القوات الأمنية الإيرانية المحتجين بالعنف، وأوردت مواقع إيرانية معارضة أنباء عن مقتل أكثر من 10 أشخاص في مدن مختلفة.