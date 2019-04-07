مقتل شرطي وسائق بالرصاص في القاهرة

قتل شرطي مصري وسائق صباح الأحد في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة في هجوم بالرصاص استهدف سيارة شرطة، بحسب ما قالت مصادر أمنية وقضائية.

وأكدت المصادر أن نقيبا وسائق حافلة صغيرة كانت تقله مع شرطيين آخرين قتلا "في هجوم بالرصاص" استهدف الحافلة التي كانت تقوم بـ"دورية عادية" في منطقة النزهة الجديدة بضاحية مصر الجديدة.

ولم توضح المصادر تفاصيل أو دوافع الهجوم الذي أسفر كذلك عن إصابة شرطيين اثنين كانا يستقلان نفس الحافلة الصغيرة.

وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور قواته بالبحث عن الجناة وتحديد دوافعهم.

وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن بدأت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة.

ومنذ إطاحة الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش عام 2013، تستهدف مجموعات متطرفة بانتظام قوات الأمن في شمال سيناء، ونادرا ما تقع هجمات بالقاهرة.

وقتل مئات من رجال الشرطة في الاعتداءات في شمال سيناء حيث يقوم الجيش بعملية عسكرية واسعة النطاق منذ شباط/فبراير 2018 تستهدف بالأساس "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم داعش.

وبحسب السلطات، قتل قرابة 600 إرهابيا مفترضا و40 جنديا على الأقل منذ بدء هذه العملية.