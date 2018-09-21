مقتل طيارين في تحطم طائرة عسكرية بالسودان

قتل طياران سودانيان تحطمت طائرتهما العسكرية أثناء تدريب قرب مدينة أم درمان، حسبما أعلن الجيش السوداني.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد خليفه الشامي في بيان: "تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز k8 في منطقة الكوداب شمال أم درمان بعد إقلاعها من قاعدة تدريبية ليلية".

وأضاف أن الحادث "أدى إلى استشهاد طياريها الاثنين".

والاثنين، تحطمت مروحية عسكرية في ولاية دارفور الغارقة في الحرب أثناء هبوطها بعد مهمة روتينية.

وأكد الجيش إنقاذ كل ركابها الذين لم يعلن عن عددهم رغم اشتعال النيران في المروحية.

ويتكون معظم الأسطول الجوي السوداني من طائرات روسية الصنع، وقد عانى خلال السنوات القليلة الماضية من حوادث عدة. ويلقي الجيش باستمرار باللوم على المشكلات التقنية والطقس السيء.

وفي حزيران/يونيو 2017، قتل أربعة أشخاص كانوا طاقم مروحية عسكرية تحطمت في شمال البلاد.

وفي نيسان/أبريل 2016، تحطمت طائرة شحن روسية من طراز أنتونوف في ولاية كردفان بشمال البلاد في حادث أسفر عن مقتل أفراد طاقمها الخمسة.

واستخدم الجيش الطيران بشكل مكثف في حملته ضد الجماعات المتمردة في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.

وأعلن المتمردون عدة مرات إسقاط طائرات حكومية عسكرية في مناطق النزاع.