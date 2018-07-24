مقتل عناصر بداعش خططوا لهجمات في السعودية وأميركا والسويد

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسورية الثلاثاء مقتل أعضاء مهمين في تنظيم داعش كانوا يخططون لشن هجمات تستهدف السعودية والولايات المتحدة والسويد.

وقال التحالف في بيان إن "غارة جوية شنها التحالف في 24 نيسان/أبريل الماضي أدت لقتل عضو في تنظيم داعش يدعى منور المطيري كان يتخذ من سورية قاعدة له ويخطط لشن هجمات على السعودية".

وأضاف البيان أن "التحالف قتل أيضا سفيان مكوح وهو مقاتل بلجيكي سافر إلى سورية للتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة ومصالحها".

وتابع أن "غارة جوية نفذت في 12 حزيران/ يونيو قتلت شخصا يدعى سيماك وهو مسؤول مخابرات تنظيم داعش وكان مرتبط بخلية تخطط لشن هجمات في السويد".

وقتل ثلاثة آخرون على صلة بالتخطيط للهجمات في السويد هما كل من أبو عوف وأبو قدامة وشريف الرجب في غارتين منفصلتين نفذتا في أواخر حزيران/يونيو الماضي وفقا للبيان.