مقتل عناصر شرطة بهجوم قرب كركوك

قال مسؤولون عراقيون إن مسلحين قتلوا ثلاثة عناصر شرطة في هجوم على نقطة حراسة بالقرب من كركوك في وقت متأخر الاثنين.

وذكرت وزارة الداخلية أن ضابط شرطة اتحاديا أصيب أيضا في الهجوم الذي وقع في بلدة التون كوبري على الحدود بين محافظتي كركوك وأربيل في شمال البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن مصدرا أمنيا رجح أن متشددين ينتمون إلى داعش وراء الهجوم.

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017 النصر على التنظيم الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من البلاد.

ولا تزال السلطات تطارد خلايا تابعة لداعش، أعادت تنظيم صفوفها في سلسلة جبال حمرين في شمال شرق العراق والممتدة من محافظة ديالى على الحدود مع إيران مرورا بمحافظة صلاح الدين في الشمال وحتى كركوك في جنوب البلاد.

وقال الجيش في بيان صدر في وقت متأخر مساء الاثنين إن قوات الأمن قتلت ثمانية متشددين في محافظة الأنبار غربي البلاد.